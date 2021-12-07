Sony Taiwan年度歲末感謝祭即日起至2022/2/13歡慶登場，期間內除了超商購物金等各項好禮優惠活動，再加碼週週抽百貨量販電子券NT$12,000元，只要買指定商品並完成註冊，即可參加抽獎，中獎機會可累計，週週抽5名，共計50名，越早買中獎機率越高！

活動期間買BRAVIA指定機種註冊送最高NT$5,000超商購物金，選購8K頂級旗艦系列XRM-85Z9J/XRM-75Z9J，註冊送Xperia 1 III手機和WF-1000XM4真無線降噪耳機組，全面升級居家視聽與個人行動娛樂配備；獨家嚴選好禮回饋，一次將觀望已久的夢幻影音產品帶回家！

頂級旗艦視覺饗宴! BRAVIA年度人氣機種好禮回饋

日本製超高畫質顯示器BRAVIA XR系列，採用最新「認知智慧處理器XR」，超越傳統人工智慧技術，可即時分析處理影像並強化音效表現，完美還原貼近感官的逼真影音體驗；搭載Google TV的日本製Sony BRAVIA XR 系列，更是行家級影迷和PS5 玩家唯一指定入手的品項，不僅由官方正式認證為「 Perfect for PlayStation®5 」推薦機種，也具備豐富多款的大尺寸螢幕選擇，在家就能打造電影院般體驗，享受以最佳規格觀看Netflix、Disney+ 或Apple TV等各大串流平台！

活動期間凡選購8K頂級旗艦系列XRM-85Z9J/XRM-75Z9J，至官方網站註冊就送總價值NT$44,980的Xperia 1 III (256GB)手機和真無線耳機降噪組(包含不分色隨機出貨的Xperia 1 III和WF-1000XM4真無線降噪耳機)，入手其他指定機種也可享有最高NT$5,000的超商購物金回饋，買BRAVIA Google TV全系列機種還可獲得影音平台免費體驗方案，以及註冊週週抽百貨量販電子券好禮優惠。

(圖/Sony提供)

(圖/Sony提供)

針對講究居家影音的消費者，更同步推出多款家庭劇院超值影音升級專案：全新HT-A9和HT-A7000 多/單件式環繞家庭劇院上市即推出指定組合優惠價，搭配選購最新無線重低喇叭最高可省NT$6,990，輕鬆打造居家劇院級視聽享受；購買BRAVIA任一機種，也可享最高以NT$2,000折抵優惠，加購物超所值的Soundbar或無線降噪耳機WH-1000XM4，把握最佳時機擁有高音質視聽娛樂配備。

註1：活動辦法以活動官網公布為準。

註2：本活動台灣索尼公司保有最終修改及中止權利。贈品組合款式及顏色以購買機種與寄送實物為準。數量有限，送完為止。

註3：註冊送活動須至Sony Store官網(www.sony.com.tw/warranty/)完成線上註冊及登錄寄送資訊，經審核確認後方會進行贈品寄送。

「Sony 歲末感謝祭」自即日起至2022年2 月13日截止，詳細活動訊息請參考活動網址，或洽詢全台Sony直營通路－Sony Store台北遠百信義直營店、Sony Store台北101直營店、Sony Store台北復興直營店、Sony Store台中直營店、Sony Store高雄直營店、Sony客服中心(02-4499111)及各大消費性電子產品通路。

Sony歲末感謝祭活動詳細訊息

(圖/Sony提供)