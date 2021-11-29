盛弘集團旗下子公司精準健康簽定上市櫃輔導契約，正式展開IPO上市櫃計畫，邁向資本市場之路。精準健康為台灣首家以「預防醫學」為核心，華人生物基因資料庫應用平台為基礎，組軍功能醫學、健康管理、健康檢查、生技事業等四大策略布局，開展醫檢合一的全人健康照護公司，精準健康預計將於2022年公開發行。

精準健康成立於2017年，於2019年收購國內老字號的哈佛健診，在2020年12月更進一步與富邦集團合作以換股方式納入富盈診所，階段性完成首波健檢通路佈局，目前旗下的健診服務通路包括有：哈佛敏盛、哈佛內湖、哈佛大安及新成立的哈佛健康管理中心等，公司資本額為新台幣1.83億元，主要股東為上櫃公司盛弘醫藥與富邦集團旗下富邦健康管理顧問公司，持股比分別為57.39％與42.61％，主要營業項目為「基因資料庫商轉運用」、「健康管理資訊平台」與「會員年度健康照護服務」三大項，提供完整的預防醫學與精準醫療服務，為台灣首創「預防醫學」健康服務公司，致力於成為台灣大健康產業的領航者。

集團董事長楊弘仁表示，精準健康未來營運方將持續併購及投資，整合健康產學鏈，進行異業結合，並開創新業務布局，除此之外，利用AI與數據，拓展B2C智慧健康管理平台，並投入檢測技術新領域，開發基因臨床市場新商機，期同改變台灣預防醫學服務的運作結構，建立新的預防醫學生態圈。

根據iHealthcare Analyst研調機構調查，「預防醫學」市場預計到2027年時將達2870億美元，年複合成長率將可達9.7％，推動市場擴大的因素除了民眾對於自我健康意識不斷提高、醫學技術的進步外，高齡化社會來臨也有影響，因老年人更容易患慢性病，民眾對於預防醫療的大健康需求將快速提升。