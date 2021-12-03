保瑞(6472)董事長盛保熙今(3)日在「2021生技投資高峰論壇」宣布保瑞與台新健康基金合作，共同投資規模可達新台幣30億元基金的投資計畫將正式啟動。看準全球CDMO發展趨勢，未來將針對具有前瞻性的CDMO與CRO進行投資，透過私募資金與保瑞現有的資源，將擴大保瑞在CDMO的布局，更快速達到經濟規模，並進入大分子及細胞基因製造領域，大幅強化保瑞於國際市場的競爭力，並帶動台灣CDMO產業發展。

盛保熙董事長指出，在歷經新冠肺炎疫情後，全球投資人對於生技製藥的投資與併購熱度有增無減，綜觀生技製藥產業，為了有效配置資源，國際藥廠近年已走向專業分工，CDMO(專業醫藥委託開發暨生產製造)成為全球生技製藥業的趨勢。根據國際調研機構GII的研究報告指出，全球CDMO市場2020年為1601億美金，預計到2026年可達2426.4億美金，年複合成長率約7％，高過於傳統製藥產業的4.5%。若以市場現況來看，CDMO僅占藥品市場的26%，仍有相當大的成長空間，當中小分子藥物就占了CDMO的91%，目前保瑞竹南廠與加拿大廠所接受委託製造的亦屬小分子藥物；整體來看，產業前景相當樂觀。

盛保熙董事長進一步提到，綜觀目前市場現況，營收前5%的公司就擁有15%的市場份額，且皆為提供全方位服務的國際CDMO藥業，CDMO將成為大者恆大的市場，整體產業的整併需求快速成長，而併購絕對是全球CDMO產業的趨勢與成長策略，藉由私募股權基金的投入和精準併購，將可提升投資標的之技術質量與成長速度，使保瑞更快達到經濟規模，並跨足大分子及細胞基因治療製造，在國際CDMO供應鏈的激烈競爭中脫穎而出，帶動台灣CDMO產業的國際化發展。

盛保熙董事長表示，生技製藥業者要進入各國市場與打入國際的供應鏈都相當不容易，但台灣的產業環境與市場均相對穩定，擁有低成本、高服務品質、高經商便利度、具備高階研發人才庫等優勢，相當適合全球委託製造。保瑞也將與台新健康基金合作，擴大併購規模，扶植更多具潛力標的，強化保瑞CDMO的國際布局，為保瑞與台灣CDMO產業創造雙贏價值。