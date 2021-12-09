訊聯（1784）擴大佈局再生醫學，結盟觸角延伸至近年愈顯活絡的寵物商機。訊聯宣布進一步將人類特管法細胞治療與再生醫學經驗，平行應用到寵物細胞治療，與國立屏東科技大學、台灣獸醫再生醫學會合作，展開國內第一個動物細胞治療大型學術研究，並結盟深耕寵物醫療通路的牧騰生技，正式投入動物細胞治療中。

訊聯指出，全台開業獸醫，每3個就有2個來自國立屏東科技大學，而訊聯是脂肪幹細胞第一家通過慢性傷口治療且適應症最多元的細胞治療企業；這次強強聯手簽署合作意向書-「以間質幹細胞治療伴侶動物退化性關節炎」，計畫將幹細胞療法應用於動物身上，高規格投入比照人體試驗，甚至使用磁振造影(MRI)追蹤細胞治療術後效果。除確保治療的安全性及有效性之外，也希望能幫助廣大飽受關節問題所苦的寵物病患。

訊聯生技近年推動包括脂肪幹細胞通過《特管辦法》與新光醫院合作退化性關節炎，與三軍總醫院、中山附醫合作糖尿病慢性傷口癒合；免疫細胞獲准為臺北榮總製備治療實體癌；及毛髮衍生專利成功商業化獲CDMO量產。

訊聯生技董事長蔡政憲表示，以往透過人體臨床試驗、恩慈緊急醫療，應用適應症已超過60項，其中免疫細胞治療實體癌、慢性傷口癒合收案至今，成效都很好。期盼將人醫的細胞治療經驗進一步平行轉移到寵物細胞治療領域。

依內政部與農委會預估，2021年全台犬貓數達295萬隻，首度超過0~14歲幼年人口數289萬。台灣寵物市場的年產值樂觀估計超過500億元，全球動物健康市場至2028年更將超過兩兆，寵物健康照護商機大。

美國獸醫協會曾發表聲明，鼓勵幹細胞治療的研究；歐洲則是批准馬匹關節疾病的幹細胞獸藥上市。日本今年3月發出世界上第一個犬脂肪間質幹細胞來源的獸用再生醫療產品－StemcureR上市許可。

寵物細胞治療因研發投資增加而成長，光是犬類，據美國Persistence Market Research預測，2017~2026年犬類幹細胞治療市場的年複合成長率4.2%，市值達到2.1億美元(超過60億元新台幣)。