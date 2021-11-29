櫃買中心表示，預計於12月3日審議明係公司（6804）上櫃案

明係公司主要從事一般自行車及電動輔助自行車之成車代工與銷售，董事長為江永平，推薦證券商為兆豐證券及日盛證券，申請時資本額2億7400萬。

明係公司109年營業收入為13億6199萬元，稅後淨利為2580萬元，每股盈餘為1.04元。110年前3季營業收入為11億8651萬元，稅後淨利為1777萬元，每股盈餘為0.67元。