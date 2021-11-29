中研院前院長、生策會會長翁啟惠獲頒威爾許化學獎，立法院長游錫堃29日在立法院舉行祝賀餐會，前後任三位院長游錫堃、蘇嘉全、王金平聯名邀請、難得同場齊聚祝賀，感謝翁啟惠多年奉獻，對其各方面的成就表達敬意。

翁啟惠致詞時表示，自2000年人類基因定序之後，讓處理大數據、高解析度影像、傳輸等系統進入生技業，不僅改變了生技的蛋白醫學、醣體學等研究工具的改變，對生命過程、疾病形成有更進一步認識。

翁啟惠表示，五年前就已經看到數位科技一定會進入醫療，因此鼓勵ICT跟醫療對話、結合，生策會扮演平台角色，讓這二個台灣最強的項目能更進一步走向創新，帶動生醫在世界的發展，像是高解析度的面板已進入醫療產業，而台灣的半導體業在全球頂尖，未來導入醫療健康的產業，將有更大的發展。

游錫堃表示，今年台灣醫療科技展將在12月2日舉辦，在國家生技醫療產業策進會董事長王金平、會長翁啟惠引領之下，大健康產業不僅有助於國人健康福祉，也可望成為另一座台灣護國神山。

游錫堃表示，翁啟惠是國際聞名的傑出科學家，近來雙喜臨門「雙喜臨門」，浩鼎案相關人員都無罪確定，也獲得美國威爾許化學獎殊榮，這是科學家夢寐以求的獎項，不但是台灣第一人，也是華人文化圈第一人，威爾許化學獎更是諾貝爾獎的前奏，期待翁很快能喜上加喜。