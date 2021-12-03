葡萄牙、曼聯巨星C.羅納多(Cristiano Ronaldo)僅在金球獎票選排第6，不過這並未影響他在場上的精采表現，台灣時間12月3日凌晨代表曼聯出戰兵工廠，最終率隊以3：2拿下勝利，這場比賽他梅開二度，並踢進個人生涯第800球，再次創下職業里程碑，證明自己仍是世界足壇最偉大球星之一。

本季C羅相當忙碌，除了代表曼聯出戰英超聯賽外，此前也為葡萄牙出征世界盃資格賽，可惜葡萄牙無緣提前取得門票，要落入明年3月開踢的12搶3附加賽，C羅到時又得蠟燭兩頭燒，不過目前他暫時能專注於英超賽事，努力在場上為老東家踢出好表現。

英超進入第14輪賽事，曼聯對陣兵工廠，雙方歷史上共交手152次，曼聯取得63勝36和53敗戰績居上風，此戰他們也沒有漏氣。這場比賽第13分鐘由兵工廠先行破門，門將德赫亞(David de Gea)守門時倒地，讓在禁區附近的兵工廠球員有機可乘，起腳破門。

到比賽第43分鐘曼聯球員在禁區內進行小組配合，B.費南德斯(Bruno Fernandes)接球後起腳倒地，不過球應聲入網，曼聯強勢以1：1追平。到下半場第51分鐘多拉特(Diogo Dalot)在前場抄截後發動快攻，拉許佛(Marcus Rashford)往右側傳球，C羅接球後順勢起腳進球，來到2：1領先。

不過兵工廠相當難纏，到54分鐘馬上追平，厄德高(Martin Ødegaard)禁區中間接獲隊友傳球，往球門左側起腳，曼聯門將德赫亞反應不及，被追成2：2平手，戰況激烈，接下來曼聯拿出不能輸的氣勢，第63分鐘德赫亞先守門成功，第67分鐘曼聯獲12碼罰球機會，C羅操刀順利踢進，以3：2超前，最後累積生涯第800球奪勝。