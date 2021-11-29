由於對俄羅斯可能入侵烏克蘭的擔憂，美國海軍幾乎是以輪替的形式，持續派出軍艦進入黑海巡邏。這一次輪替的軍艦是伯克號(DDG-51, USS Arleigh Burke)，也就是美國數量最多軍艦-伯克級驅逐艦(Arleigh Burke Class Destroyer)的1號艦。

軍事網(Military.com)報導，美國第六艦隊(U.S. 6th Fleet)在一份聲明中說，伯克號驅逐艦在上星期四，通過博斯普魯斯海峽進入黑海，這是一次例行巡邏，目的是支持北約盟國，與周邊合作夥伴。

新聞稿沒說的是，美國主要擔心的目標是俄羅斯的部隊在烏克蘭的邊界附近集結，目的與動機不明。2014年莫斯科出兵克里米亞，在烏克蘭東部地區也扶持兩個親俄勢力，因此美國與北約必須防範類似事件再次發生。

伯克號艦長派翠克‧查普曼(Patrick Chapman)說：「我們比以往任何時候，都要更加堅定支持在黑海地區的北約盟國和合作夥伴。」

俄羅斯對於美國軍艦頻繁進入黑海感到憤怒，稱這些所謂的巡邏，都破壞區域穩定，也是對俄國的挑釁。塔斯社報導，俄羅斯海軍與海岸巡邏署正在監視伯克號的動向。

在伯克號進入黑海以前，波特號(DDG-78,USS Porter)剛剛結束黑海巡邏，他們在黑海裡待了11天，於本月早些時候離開。之後進黑海的是6艦隊總旗艦-惠特尼山號指揮艦(LCC-20, USS Mount Whitney)，還順道參加與喬治亞、羅馬尼亞、保加利亞、土耳其和烏克蘭的聯合演習。

克里姆林宮援引1936年的蒙特勒公約(Montreux Convention)，稱非黑海國家的海軍艦艇進入黑海時，必須提前15天通知土耳其，美國究竟有沒有遵守公約。