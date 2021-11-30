大陸國家統計局今日公布的11月非製造業商務活動指數為52.3％，比上月略降0.1個百分點，連續3個月高於臨界點，非製造業總體保持穩定恢復。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河進行解讀，此輪多點散發疫情波及地區較多，部分行業受到較大影響，服務業商務活動指數為51.1％，比上月下降0.5個百分點，服務業總體恢復有所放緩。

從行業情況看，與製造業活動密切相關的生產性服務業商務活動指數位於55.0％以上較高景氣區間，其中資訊服務、金融服務、商務服務等行業業務總量增長較快；與接觸型消費密切相關的生活性服務業商務活動指數降至臨界點以下，其中住宿、生態保護及環境治理、文化體育娛樂等行業商務活動指數均大幅回落至46.0％及以下，市場活躍度明顯下降。

從市場預期看，業務活動預期指數為58.2％，繼續位於較高景氣區間，表明多數企業對近期服務業市場恢復信心總體穩定。

建築業擴張加快。建築業商務活動指數和新訂單指數分別為59.1％和54.2％，比上月上升2.2和1.9個百分點，建築業生產和市場需求均加快擴張。從行業情況看，土木工程建築業商務活動指數和新訂單指數分別為60.5％和56.5％，比上月上升5.4和0.5個百分點，表明隨著部分「十四五」規劃重大項目逐步落地，基礎設施建設進度有所加快。

11月綜合PMI產出指數為52.2％，比上月上升1.4個百分點，表明企業生產經營活動總體擴張步伐有所加快。