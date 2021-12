中國人口問題專家易富賢在一場《路透》主辦的活動上表示,他估計中國2020年人口是12.8億,而不是官方人口普查資料所說的14.1億。中國的實際生育率也低於官方統計,最近出台的3胎政策對提高出生率作用微乎其微。

《美國之音》報導說,中國迅速下降的出生率引發了人們擔憂經濟增長放緩、以及就業人口減少和人口老齡化帶來的挑戰。威斯康辛大學麥迪遜分校高級科學家易富賢估計,中國人口自2018年以來一直在減少,大陸官方可能低估了其人口減少的速度。

報導說,2016年北京取消了有數十年歷史的獨生子女政策,以「兩孩」政策取而代之,試圖避免人口減少過快的風險。但是,中國城市養育子女的成本過於高昂,出生率持續快速下降,今年5月政府又更加放寬,宣佈了「三孩」政策。

在這場由路透舉辦的「Reuters Next」上,華裔作家和記者朱賁蘭(Lenora Chu)表示,中國的教育成本和升學考試的心理壓力是很大的挑戰,「這就是為什麼這些計劃生育政策必須與教育改革政策相結合的部分原因。否則,家長們就不會想要更多的孩子了。」

朱賁蘭曾於2017年出版的有關中國教育系統的《小戰士:一個美國男孩、一所中國學校和一場全球競賽》(Little Soldiers: An American Boy, a Chinese School, and the Global Race to Achieve)。

報導指出,最近大陸官方資料顯示,中國2020年的生育率是平均一名婦女有1.3個孩子,與日本和義大利等老齡化社會持平,遠遠低於標準人口替代率2.1的水準。

易富賢估計,根據中國少數民族(不受獨生子女政策限制)多年來生育率的下降,他根據自己估算的較低的生育率來計算人口,中國總體實際生育率要低得多。他說,地方政府誇大人口數量,是為獲得更多補貼,當中包括從中央政府拿到的教育經費,目前有超過20項社會福利與出生登記有關,一些家庭在網上黑市購買額外的出生證。人口數字的虛高主要是為了地方上的經濟利益。