近年來，不用駕照的電動自行車成為移工及長者最愛的代步工具，新北市交通局統計，今年1月至10月電動自行車違規1055件，比去年同期飆升90％，違規原因以未戴安全帽最多；死傷事故354件也較去年同期增43％，交通局今在道安會報上表示，未來將與勞工局合作，加強對移工的交通安全宣導，並請員警在違規熱點加強取締，以降低違規率。

交通局統計，電動自行車去年違規554件、死傷事故206件，今年違規1055件、死傷事故302件，分別增加90％、43％，分析違規原因以「未戴安全帽」458件最多、「不服指揮或不依標誌標線」指示229件次之；主要肇因有「違反號誌管制或指揮」、「轉彎未依規定」、「變換車道或方向不當」、「超速行駛」及「逆向行駛」。

交通局長鐘鳴時表示，先前就已針對電動自行車進行取締與防治宣導，沒想到今年違規件數仍暴增，他分析應是移工不了解台灣交通法令與安全觀念不足所造成。