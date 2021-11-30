監察院今表示，監察院外交及國防委員會由由召委賴鼎銘偕同率多名委員26日巡察國防部及外交部，會中監委關注提高軍事訓練役役期、縮短軍備建案採購期程、公投對台美關係影響、國產疫苗贈送友邦等議題，賴鼎銘引用，《孫子兵法》「凡戰者，以正合，以奇勝。」詞句，形容台灣外交工作近期的表現。

監院外交及國防委員會於26日巡察國防部及外交部，巡察由召集人賴鼎銘偕同王美玉、王麗珍、林郁容、林文程、張菊芳、郭文東、范巽綠、陳景峻、浦忠成、葉宜津、施錦芳、蕭自佑、趙永清、賴振昌、蔡崇義、鴻義章，共計17人參與。當天上午巡察國防部，下午轉往外交部巡察，分別由部長邱國正及吳釗燮負責接待。

監察院指出，巡察國防部方面，除聽取關於「美印太戰略下台灣軍事扮演之角色」等四項議題簡報外，並舉行座談會，席間委員分別提出：中共認知作戰、國軍戰力保存、推動台灣成為F-16戰機維修中心、提高軍事訓練役役期、軍購結餘款流向及用途、軍人武德之培養、強化東沙防衛力量、美台國防工業會議、縮短軍備建案採購期程、國軍資通電專業人才培養、工業合作技術移轉、以及眷改居住權益等議題。

監察院表示，巡察外交部時，由外交部政務次長田中光進行業務簡報，吳釗燮則針對外交成果進行說明，座談會中，監委則關注歐美國會議員相繼訪台、台灣受邀參加美國民主峰會、台灣與中共同時申請加入CPTPP、公投對台美關係影響、國產疫苗贈送友邦、人權外交促進、購置外館經費編列等議題。分別由國防、外交兩部部長及各業管進行簡要說明，再以書面資料補充。

監察院說，回顧過去一年，中共軍機及船艦不斷侵擾我海、空域，面對中共武力威脅，國軍積極從事各項建軍備戰，戮力戰訓本務，強化不對稱戰力，推行後備動員體制改革，以確保我國防安全。

監察院強調，外交工作獲得多項具體成果，不僅台美、台日關係更加鞏固，我國與歐盟以及澳洲、印度等國的關係，也獲得進一步的推展，召集人賴鼎銘在座談會上，對於國防及外交兩部會過去一年的表現，均給予高度的肯定，並引用《孫子兵法》：「凡戰者，以正合，以奇勝。」詞句，形容我外交工作近期的表現，並給予外交部同仁一個滿滿的「讚」字。