誕生於「2018台中世界花卉博覽會」的台中城市吉祥物，將於12月11日回到家鄉后里和粉絲相見歡。今年更首度搭上專屬主題曲「台中石虎GOGOGO」，以輕快活潑的曲風跟口訣，讓粉絲一次了解台中的特色。台中市政府新聞局指出，此次也將攜手好朋友YOYO家族，一同在風光明媚的后里馬場跟大家共度開心的假日時光。活動免費入場，邀請大小朋友一起來同樂。

新聞局表示，台中城市吉祥物「石虎家族和歐米馬」善良可愛、認真熱情的形象，深受大小朋友的喜愛，十足是台中最佳的親善大使。

在今年即將結束之際，石虎家族特別回到后里，還邀請好朋友YOYO家族的月亮姐姐、柳丁哥哥、還有KIWI姐姐與大家見面，另外還邀請小青蛙劇團，演出有趣又寓教於樂的兒童劇，跟大家一同共度週末美好時光。

新聞局指出，石虎家族及歐米馬最早誕生於「2018台中世界花卉博覽會」的吉祥物，花博結束後，即轉任為台中城市吉祥物，回到后里馬場跟大家見面，可以說是「回娘家」，別具意義。

今年「石虎家族與歐米馬」更創作了主題曲，曲風輕快活潑的「台中石虎GOGOGO」，把石虎家族以及台中特色，透過歌曲介紹給大家。現場也將與月亮姊姊一起唱跳主題曲，可愛舞步將凸顯台中人的活力與朝氣，歡迎大小朋友一起來唱跳屬於「石虎家族與歐米馬」的精采旋律。

新聞局說明，后里馬場創立於日治時代1912年，至2022年就滿110周年了，是日據時代全台九座馬場中唯一留下來的馬場。

1952年由國軍接管，改為國防部聯勤種馬牧場，替國軍訓練繁殖軍需馬匹。1997年，后里馬場移交台中縣政府，成為全國唯一公辦公營的馬場，希望透過本次活動跟大家分享后里馬場的歷史風華與轉變。

「石虎家族FUN遊台中」活動，將於12月11日下午1時30分在后里馬場歡樂登場，免費自由入場，為落實防疫，大小朋友遵守現場防疫措施，全程佩戴口罩、採實聯制進場。