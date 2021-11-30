Counterpoint Research數據顯示，受iPhone 13系列手機的推動，10月份蘋果在大陸市場的iPhone銷量月增46％，一舉超越vivo，成為最大的智慧型手機廠商，這也是2015年12月以來，時隔六年首次。

新浪科技引述報告指出，大陸智慧型手機市場10月份月增2％。在iPhone銷量增長的同時，其他主要手機製造商的銷量則出現下滑。Counterpoint Research分析師柏哈克（Tarun Pathak）表示，若無晶片短缺，蘋果可能贏得更多市占率。與其他手機廠商相比，蘋果的供應鏈管理更佳。

柏哈克指出，近期大陸智慧型手機廠商的排名一直在變動。2021年1月份由OPPO排名首位，3月改由vivo高居榜首。至10月份時，蘋果重奪冠軍寶座，這也是2015年12月以來的首次。