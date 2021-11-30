投信投顧業皮要繃緊了。由於全民瘋投資加上基金經理人頻出包，金管會30日宣布，將修正投信投顧法第111條，將裁罰上限由現行新台幣300萬元，拉高到1500萬元，如近年發生的基金經理人疑似配合勞退基金炒股案，其所屬的投信公司就是依111條處罰，未來再出現類似案例，罰鍰可能拉高到五倍。

證期局副局長蔡麗玲表示，投信投顧法111條自2004年6月30日制定至今，一直未修正過，罰鍰金額就是從60萬元到300萬元，但考量到境內外基金規模占GDP比重逐年上升，如2011年是27.76％，到2020年已拉高到41.5％，有必要拉高罰鍰上限，以杜絕不法情事發生。

由於金管會已因要開放不動產投資基金（REITs）投信的設立，已將投信投顧法修正案送行政院，這次111條的條文將只預告14天，希望加快腳步，送行政院審查後，趕得上一併送立法院修法。

投信投顧法111條，主要針對重大違反攸關受益人或投資人權益保障的事項，如經營未經主管機關核准的業務，或嚴重違反主管機關有關投資、交易範圍、方式或限制的規定等，就會依此條文開罰。

蔡麗玲表示，近五年來依投信投顧法111條開罰的共八件，其中有三件「罰滿罰好」，罰鍰直接拉高到300萬元，其中就包括勞動基金案，投信因管理人員不當，損及投資人權益，被罰300萬元。

未來若修法完成，罰鍰將拉高到1500萬元，對投信來說應算是極重罰。