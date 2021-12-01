前嘉義纖維董事長王邦鏞，1991年間因戀上鄭姓員工的3歲兒子，竟誘拐殺害並焚屍泡入泥漿，王男8度被判無期徒刑，官司纏訟22年，鄭童父母面對兒子慘死的煎熬，選擇放下不再追究凶手的刑事責任，2013年最高法院據此將王依殺人罪輕判15年半定讞。

66歲的王男1989年接任嘉義纖維公司董事長，當時他是一名多金的青年，但一直沒結婚，法官調查，他偏愛男童，如碰上喜愛的男童，常情不自禁，表現出過分親暱、狎弄的行為。

當年在嘉義纖維上班的鄭姓夫婦，為就近照顧小孩，常攜帶當時才3歲多的次子至工廠上班；王從1991年2月間認識鄭童後，除要對方稱呼他「爸爸」，還多次以買玩具及遊玩為由載鄭童出外。

王男還曾將鄭童帶回嘉義市的豪宅同宿過夜，對鄭童甚至有吸吮狎暱行為，引起公司員工的側目和閒言閒語。1991年6月間，鄭童父母發覺情況有異，又擔心得罪老闆，乃私下將鄭童帶到民雄鄉外祖父家中，王還到其外祖父家找尋鄭童未遇。

王邦鏞將鄭童頭部重擊再勒死後，焚燒成黑炭色，並沾染泥巴，裝入花格大皮箱，丟棄在高速公路車道外側草叢，之後被清潔人員發現。（資料照）

同年9月21日上午，王得知鄭童被送到托兒所，竟駕車到托兒所將鄭童帶走藏匿；鄭童失蹤後，他父母經托兒所小孩轉述，認為兒子被王接走，於是到公司質問王邦鏞。

鄭姓夫婦哀求王將男童歸還，但他不為所動，堅不承認擄童，為製造假象，還假冒綁匪，打電話到公司找鄭童父母，威脅要200萬元，這個通聯錄音，後來成為全案的關鑑證據。

王見事成騎虎，警方又加緊腳步追查，深恐事跡敗露，於是在9月25日凌晨，將鄭童頭部重擊再勒死後，焚燒成黑炭色，並沾染泥巴，裝入花格大皮箱，丟棄在高速公路車道外側草叢，直到10月9日才被清潔人員發現。

王男被逮後否認犯罪，他的律師顧立雄不斷質疑證人的證據力有瑕疵，也因此全案遭終審八次發回台南高分院，不斷撤銷、更審；最高法院最後佐以王假冒綁匪，打電話給鄭童父母的錄音內容，認定王男犯罪事實明確。

2013年最高法院審結認為，王所為惡性重大，本不宜輕縱，但審酌他素行良好，此次犯行是出於對鄭童的錯愛，終致鑄成大錯，且犯後給付死者家屬380萬元，彌補家屬喪子之痛，再加上鄭童父母表明不再究責，將王男判刑15年6月確定，讓22年的漫長訴訟，畫下句點。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。