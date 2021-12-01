第一金(2892)法說會後，讓市場憂心第一金明年股利可能中斷連10年逾1元的紀錄。

第一金今年前10月EPS為1.36元，若以去年現金股息配發率0.68%為基礎進行估算，明年現金股息0.9元，但11及12月獲利持續成長的前提下，第一金明年股利仍可望連續第11年配發不低於1元。不過，第一銀行被金管會列入系統性銀行後，尚未符合系統性重要銀行最終標準，恐怕會影響金控的股利配發率，公司估明年配息率可能由70％降至60％。法人認為，在此前提前，股利就可能中斷連10年逾1元的紀錄。

今年前10月第一金稅後盈餘為176.92億元，已超越去年全年獲利，第一金也對小股東信心喊話「多賺就會多配」。

第一金旗下子公司第一銀行仍是公司主要獲利核心，今年前3季稅後獲利147.79億元，年增17.2％，9月底放款成長7.9％，主要受惠中小企業放款年增11.9％至8484億元、大型企業放款年增13.6％至1687億元，另房貸放款也成長2.7％至5064億元。3Q淨利差(NIM)上揚1bps至1％，回到2020年水準。在淨手續費收入部分，前9月淨手續費收入57.76億元，年增6.4％，其中財富管理業務年增 8.4％、放款相關業務年增 6.1％與信用卡業務年增9.6％，帶動淨手續費收入年增動能。

由於第一銀行為六家系統性重要銀行之一，依規定普通股比率、第一類資本比率與資本適足率，需要2025年達到11％、12.5％與 14.5％，3Q一銀第一類資本比率與資本適足率分別為12.07％與13.87％，尚未符合最終標準，公司預估金控的現金股利配發率將由 70％降至60％。而法人也認為，若配息率下修，明年恐中斷連10年配息1元以上的表現。

法人估2021年第一金稅後獲利194.66億元年增16%，EPS 1.5元、2022年稅後獲利208.04億元，年增7%，EPS1.6元。