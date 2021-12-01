潛艦國造是蔡政府推動國防自主的重大政策，前駐紐西蘭大使介文汲昨(11月30日)被問及《路透》報導指出，至少有7國家的廠商在暗中幫助台灣打造潛艦一事，他表示，「潛艦國造」這個名字根本就是一個騙局，根本不是國造，現在台灣沒有建造一艘現代化潛艦的能力。

介文汲在中天節目《頭條開講》中分析，連船塢都還沒有，別的錢還沒花，先花了100億給台船在高雄蓋船塢；至於總統蔡英文說潛艦國造，他說，「我告訴你，所有東西都是靠外面的技術援助，所以船還沒造，畫幾張圖紙幾十億又沒有了，所以是一個錢坑，然後絕對不是國造。」

介文汲表示，這裡面包括了引擎、推進系統、武器系統、電戰系統，哪一個是國造？哪一個台灣有哪個公司可以造出來，所以「潛艦國造」是一場騙局，「國造」這兩個字是民進黨在騙全世界，當然要找全世界專業的人來幫他，所以基本上是「潛艦聯合國造」，才有這麼多外國專家、外國公司。