全球新冠疫情在新型變異株Omicron來襲之下，不確定性又開始籠罩，部分地區再度啟動嚴格入境管制，生醫產業也進入備戰以面對未來疫情。數位化程度和運用數位工具的能力，將有助生醫產業在市場環境劇變下取得優勢。

全球疫情尚未結束，加速改變消費者與醫療體系關係，形成新生態系統。據調查統計資料顯示，有43%醫院表示2020年將遠距醫療用於心理科，有58%醫院表示2021年規劃將遠距醫療用於精神和心理科。有44%製藥公司表示2021年將在11%至25%的臨床試驗中採用互聯網數位產品進行遠程數據蒐集。有52%製藥公司表示2025年將在11%至25%的臨床試驗中採用這些產品；更有32%製藥公司表示2025年將在26%至50%的臨床試驗中採用。

若以美國健康網路公司Axia Women's Health為例，擁有400多家機構診所和150家女性健康中心，在美國五個行政州都有據點。疫情期間導入以色列數位醫材公司Nuvo的遠程妊娠監測平台，為全美3萬名孕婦追蹤與分析胎兒心率數據，優化醫療效率與品質。

生技產業掌握數位轉型趨勢時，數位不是核心，客戶(患者與使用者)才是核心。組織機構導入數位化工具，不能以技術本身為考量，需以使用者和業務本身的需要為主要考量要素。資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長劉鏡清強調，數位工具唯有在和組織機構主要業務和核心策略相契合(greater aligned)時才能發揮最大影響，而數位工具導入成功與否，更將取決於目標族群的使用體驗。從客戶(患者與使用者)端蒐集而來的數據，更要進一步轉化分析成為見解(insights)，才能進一步帶來效益提升，促成以客戶為核心的創新轉型。