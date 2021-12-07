疫情帶動數位轉型加速，中磊(5388)11月營收創下單月營收歷史新高紀錄，累計前11月營收亦同創歷年同期新高。

中磊11月營收43.7億元，較去年同期成長達21%，亦較10月營收大幅成長逾16%，創下單月營收歷史新高紀錄。中磊累計前11月營收達388.5億元，較去年同期年增達18%，亦為歷年同期新高紀錄。

中磊因疫情加速全球數位轉型，5G通訊、遠端監控、雲端運算等新興應用蓬勃發展，帶動電信寬頻設備升級潮，新世代光纖接取設備、WiFi 6/6E無線產品、DOCSIS 3.x Cable產品、商用網通設備及智慧物聯網應用市場需求強勁，有效挹注營收。除北美及歐洲等主力市場外，東南亞、印度、拉美及東歐等新興市場營運持續增溫，電信市占率穩健提升，訂單能見度展望良好，營運成長可期。

中磊看好市場需求續強，包括北美、新興市場寬頻需求很強，惟現階段缺料情況仍很嚴重，能交多少取決於多大料況能拿到，但下半年每一季業績都會往上走。