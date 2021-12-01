儘管大陸政策面已出現放鬆訊號，但市場端的房企銷售頹勢仍舊沒有改善的跡象。多家第三方研究機構近日發布11月的房企銷售數據榜單，顯示7月以來的向下趨勢延續。據克而瑞資料顯示，11月單月前百強房企銷售金額8450.3億元（人民幣，下同），年減幅近40％、跌幅明顯擴大，同時前11個月年增率也僅僅1.8％。

而行業銷售跌幅擴大，反映的是越來越多房企銷售下挫。2021年11月，百強房企中逾8成企業的單月業績年增率降低，其中超過5成年減率大於30％。另據克而瑞統計，11月單月，房企銷售與上月、上年同期比較出現「雙降」的百強房企共有56家，較10月明顯增加。

觀察7月以來銷售金額持續下滑，大部分房企截至目前的年度目標達成率都不理想。中指院統計顯示2021年1到11月有公布銷售目標的32家房地產企業來看，目標完成率均值約83 ％。其中綠城中國、濱江集團、大發地產等企業提前超額完成年度銷售目標，正榮集團等企業的目標完成率均超過90％。

據第一財經引述多家研究中心認為，從政策面來看，短期房地產政策面已基本見底，後續將呈現邊際改善。近期長春、哈爾濱、東莞等多地已發布財稅支持類政策，後續預計將有更多城市跟進，尤其是庫存壓力較大的三四線城市為主，熱點一二線城市仍將保持審慎。