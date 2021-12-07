擁有自己的房子是許多人的生活目標，近日大陸網站上流傳一部熱門影片，只見一位婦人自稱擁有90間房、106個車位，光房價總值就高達3億人民幣（約新台幣13億）引起網友們熱烈討論。不過有媒體一探究竟才發現，當地有限購政策，近10年來不太可能出現90間房登記在同1人名下的狀況，且當地房仲都沒有聽過該名婦人的相關消息，質疑影片的真實性。

陸媒《周到上海》報導，該名婦人透露自己持有的房子多位在上海松江區，若依照該地區11月的中古屋成交均價計算，房價總值約3億人民幣，且還不包括車位的價格。

影片一出引起熱烈討論，有不少人好奇事件的真實性，當地媒體也到影片中的建案查證，發現許多房仲都沒聽過相關消息，且該住址正在裝修中，周圍的鄰居也都表示不認識這位婦人。

報導指出，該地址信箱內的收件人與上海賢達德房地產開發有限公司的法人相同，但公司回應，他們不清楚負責人的房產狀況，也不方便聯繫。此外，有相關人士透露，該建案去年就已經完售，且地下車位並沒有販售，社區內也有一些房子還在公司名下。

對此，上海房管局表示，該地區有限購政策，因此近10年來不可能出現90間房登記在同一個買房者的名下，有業內人士則認為，開發商擁有大量房產並不奇怪，但就算開發商進行清算，房產也不可能隨意轉入私人名下。