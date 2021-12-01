遠東集團旗下紡織、水泥等事業在大陸遭重罰20億，國民黨主席朱立倫昨（11月30日）表示，一個政府如果保護不了台商，只會用反中、抗中，製造台商的困擾，非常不負責任。陸委會主委邱太三今回應，不太知道朱主席的心態跟他的邏輯思維，認為大陸應該適可而止，能夠即時地、改正這樣做法，相信這樣對於兩岸的經貿跟投資才能夠順利推展，對於外商、投資者，不要有一些不應該的干擾 ，特別是以政治因素。

邱太三表示，在大陸的台商確實是對中國大陸的經濟跟發展扮演了非常重要的一個角色。全世界各國對於外商、投資者，更應該要給予確切的保護，不要有一些不應該的干擾 ，特別是以政治因素。

邱太三指出，大陸這樣的一個做法不僅是對於台商很大的一個打擊，當然也造成國際社會跟台灣人民的反感，更重要的他可能會吃到苦果跟惡果，因為國際的投資企業可能就從此重新評估，在大陸投資是否會獲得確切的保障？他稱，我們認為大陸應該適可而止，能夠即時地、改正這樣的做法，相信這樣對於兩岸的經貿跟投資才能夠順利推展。

邱太三最後稱，政府當然也知道台商受到不公平的對待，呼籲台商，除了在投資上應該要審慎以外，政府也歡迎台商們能夠回來投資，行政院跟國發會正在研擬相關方案，評估能否持續跟擴大。