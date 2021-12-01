英國情報機構負責人週二稱，要警惕中國設置的「債務陷阱和數據陷阱」。 此外，他還就涉港、涉疆問題發表評論。對此，中國外交部發言人汪文斌在1日的例行記者會上表示，英方有關人員的表態，蓄意歪曲事實，污蔑中國政策，本質充斥冷戰思維，意在挑起意識形態對立；中國奉勸有關人士，摒棄冷戰零和思維，客觀理性看待中國，而不要無謂的樹立什麼假想敵。

英國祕密情報局（MI6，軍情六處）局長摩爾11月30日警告，中國和俄羅斯等西方的對手正競相掌握人工智慧（AI）技術，這一發展有可能在未來10年徹底改變地緣政治格局。

汪文斌強調，中國的發展對世界是機遇，中國積極倡導多邊主義和公正合理的國際秩序，中國的開放和經濟增長為世界經濟復甦注入了強大動力。中國堅定奉行防禦性的國防政策，發展必要軍事能力完全是為了維護國家安全。中國發展越好，越有利於世界和平穩定和共同發展。所謂「中方實施大規模間諜行動」的說法完全是子虛烏有。

汪文斌表示，他還想強調的是，香港、新疆和台灣事務純屬中國內政，任何國家無權以任何藉口進行干涉。當前香港保持國際金融貿易中心地位，絕大多數香港民眾認為基本法賦予的自由權利沒有受到影響，新疆經濟社會繁榮穩定發展，各族群眾安居樂業，事實是對謊言和虛假信息最有力的回擊，中國捍衛國家主權和領土完整的決心，堅定不移。同時大陸願以最大的誠意，盡最大的努力爭取兩岸和平統一的前景。

汪文斌表示，中國始終是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者，公共產品的提供者，中國發展的目標是讓中國人民過上幸福美好的生活，而不是針對誰，更不是為了取代誰。中國奉勸有關人士，摒棄冷戰零和思維，客觀理性看待中國，而不要無謂的樹立什麼假想敵。