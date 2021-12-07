紐西蘭副總理羅伯森（Grant Robertson）今天表示，不會派遣部長級外交官員出席明年2月登場的北京冬奧，主因與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有關。

在此之前，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）昨天宣布，鑑於中國持續在新疆進行種族滅絕與違反人道罪以及其他侵犯人權行為，美國政府將外交抵制2022年在北京舉行的冬季奧運。

「紐西蘭電視台」（TVNZ）報導，詢及紐西蘭在美國外交抵制北京冬奧後的立場時，羅伯森在國會對記者說：「我們已明確表示，屆時不會有部長級官員出席。」

羅伯森表示，此舉與美國的決定無關。

他說，紐西蘭不派外交代表出席北京冬奧背後有「眾多因素」，但主要是因為疫情，紐西蘭當局10月就已明確告知中方相關決定。

他強調，先前已數度向中國表達紐西蘭對人權問題的關切。

他說：「我們曾在許多場合向中國表達我方對人權問題的關切，最近一次是在總理阿爾登（Jacinda Ardern）與中國國家主席習近平會談時。他們非常清楚我們對人權的看法，但不出席（北京冬奧）是我們早已決定的事。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1101207