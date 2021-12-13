5月本土疫情爆發，雲頂郵輪集團旗下台灣唯一一艘國際郵輪「探索夢號」已停航半年，有立委擔心「探索夢號」恐怕走定了。不過交通部長王國材今（13）日在立法院交通委員會備詢表示，指揮中心已同意探索夢號復航，明年1月應該可以重啟跳島行程。下午他又補充，對探索夢號加入國旅市場樂觀其成，業者也希望明年元旦帶旅客迎曙光。

立法院交通委員會今日審查發展觀光條例部分條文修正草案，民眾黨立委邱臣遠質詢指出，5月爆發本土疫情後，停靠基隆港的「探索夢號」停航半年，耗費新台幣7.2億元。8月時他就有接到陳情，雲頂集團「探索夢號」郵輪傳因不堪鉅額虧損，考慮退出台灣市場，9月提出復航申請；現在距離當時又過了3個月，「探索夢號」又耗掉3億元，指揮中心尚未核准，復航公文一再拖延。

王國材回應表示，指揮中心已同意復航，「探索夢號」希望明年1月復航，指揮中心也擬派醫療應變組副組長王必勝輔導防疫措施，先以國內跳島行程為主。

邱臣遠表示，郵輪是台灣重要觀光資源，郵輪業者也支持台灣旅遊，交通部和觀光局應積極輔導業者，而不是放任業者單獨和指揮中心溝通。

王國材下午出席台灣觀光協會捐贈人年會暨成立65週年慶祝茶會接受媒體聯訪，他表示對探索夢號加入國旅行列樂觀其成，業者也積極籌備，希望可以元旦帶旅客迎曙光，就等指揮中心決定復航日期。

另外原定今日營運到最後一天的阿羅哈客運，最後一刻峰迴路轉宣布繼續經營，王國材也表示，阿羅哈客運有內部問題，但政府這邊在行政上、業者困難上都會加以協助，業者評估後也願意復駛。