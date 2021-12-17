在美英相繼表態要緊縮貨幣後，日本央行17日也跟進宣布將減購債券金額，但還是維持目前超低利率不變。同時，也會延長對中小企業資金援助以對抗新冠疫情。

為對抗氣焰正盛的通膨，全球主要央行現在是同號不同調。

日前，美國聯準會決定再減債以及2022年可望升息，歐洲央行也跟進減購，但表示升息機率不大，而英國更是展現行動力，立馬加15個基本點，將利率從0.1%調升至0.25%。但對全球主要經濟市場中，一直站在鴿派這邊的日本央行，還是維持目前超低的利率沒變。

面對新冠病毒常變種，加上通膨幾乎已成全世界通病下，全世界的央行在調控利率這方面都很難做。因為擔心一旦升息市場資金不再充沛後，雖可望趕走通膨這隻怪獸，但經濟成長可能因此被嚇跑不見。

調研單位Capital Economics則認為，日本央行要升息的機率不高。17日，日本繼續將短期利率維持在負0.1%，以及10年期公債殖利率在零附近。同時，日本央行也將2022年3月底就要到期的中小日企抗疫救援金，再多半年延長期。

不過，因大日企財務體質大多已調養好，日本央行對現行公司債與商業本票購買規模將縮手，也就是從2022年新財年開始的4月份以後，就會回復至疫前購買規格。

日本央行指出，雖然新冠疫情全球依舊，但日本金融系統整體來說已有改善。因此，還是維持當地景氣上升的趨勢不變。但影響未來經濟成長最大的變數就是新冠病毒，還有全球供應鏈無法正常化問題。

專家學者認為，日本目前的通膨率還是遠低於其目標值2%，加上景氣復甦尚未回到正軌，日本央行短期要升息的機率根本是微乎其微。