全球晶片荒燒到銀行業，由於晶片供貨時間已拉長到五至六個月以上，銀行要發晶片金融卡或信用卡，都必須一口氣搶訂半年以上的量，否則將面臨「無卡可發」的窘境。銀行業者指出，早在2021年初時就進行備料，「先搶先贏」，前幾大發卡行都表示至少可撐到2022年上半年。

僅管如此，據銀行局統計，今年前十月國銀信用卡新發卡量僅486.7萬張，較去年同期新發的539.6萬張，少近53萬張，幅度達9.8％，且其中還有不少是虛擬卡片，各銀行對於晶片荒，都強調目前還夠用，若晶片真的來不及供貨，將先發給客戶卡號及背後三碼的授權碼，讓客戶綁入手機或線上可刷卡。

國泰世華銀指出，全球晶片缺貨，導致市場供貨時間已拉長至少五至六個月，但國泰世華銀因擬定今年8月要發行國泰世華CUBE卡，今年初早早就下單預留足量。依現行發卡動能，及目前確定交貨備量，大部分卡別皆可因應到2022年底，極少數特殊卡備量也預估至少可使用至明年第一季至第二季。

公股銀行因為每月發卡量頂多數千張到近二萬張之間，沒有前幾大民營銀行吃緊，且公股銀評估這波晶片荒可能還要三到六個月以上才能解決，甚至可能拖更久，衝擊最大的還是前幾大發卡行，可能會先斷炊，目前銀行的晶片庫存量的確有限。

儘管已預做準備，但屆時若晶片真的還是缺貨，國泰世華銀指出，已擬定兩大因應措施：一、如萬一遇庫存量不足無法提供實體卡，將以虛擬信用卡（VCN）發卡先提供客戶刷卡使用，實體卡延後寄送；二、同步與卡廠討論是否有其他因應方式。

台新銀行則表示，台新銀行早已針對全球晶片缺貨的問題進行因應，且根據內部相關業務全面評估，向廠商預訂相對更充足的預備存量，明年應不會發生因缺晶片，影響發卡作業。

台新銀行指出，就算缺晶片問題遲遲無法解決，蔓延整個市場及全球，幾乎都無法進行順利發卡的情況，也可透過虛擬信用卡（VCN）應急。

玉山銀則表示，為因應晶片缺貨問題，已提前部署，找尋其他供應廠商洽談合作事宜，以降低無法發卡的衝擊，若遇卡片供應不足時，核卡後本行顧客仍可透過玉山Wallet即時綁卡服務，提前消費支付，藉此滿足顧客用卡需求。

台北富邦銀則指出，目前各卡庫存皆依新發卡及續卡動能提早採購，足以支應六個月以上卡片需求。若晶片量供應不及，將核發虛擬卡予客戶綁定支付使用。