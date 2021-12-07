大陸外交部發言人趙立堅今天（7日）主持例行記者會。有記者提問，包括經濟部副部長在內的斯洛伐克代表團正在台灣進行訪問，發言人對此有何評論？

趙立堅表示，有關官員訪台明顯違背一個中國原則，助長「台獨」分裂勢力的囂張氣燄，嚴重破壞中斯兩國政治互信。中方對此表示堅決反對和強烈不滿。斯方應信守建交承諾，停止同台灣當局進行任何形式的官方往來，停止為「台獨」分裂勢力站台，避免對中斯關係造成進一步損害。我們也正告台灣當局，無論打著什麼幌子，玩什麼花樣，搞「台獨」都是死路一條。