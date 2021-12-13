美國財政部以新疆人權狀況為由，制裁商湯科技以及新疆維吾爾自治區人民政府兩任主席，針對制裁名單以及美方的指控，中國外交部發言人汪文斌今天（12月13日）在外交部例行記者會上回應，如果美方執意妄為，中方必將採取有力措施予以堅決回擊。

汪文斌表示，美方基於謊言和虛假信息，再次以所謂新疆人權為由，對中方的有關人員和實體實施制裁，這嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，也嚴重損害中美關係。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

汪文斌強調，新疆事務純屬中國內政，新疆的發展成就有目共睹，中國的治疆政策深入人心，美方沒有任何權利和資格指手畫腳、橫加干涉。美方所謂制裁充分暴露出美方以疆制華的險惡用心，充分暴露出美國假民主、真強權，假人權、真霸權的虛偽本質。

汪文斌表示，中方正告美方，中國政府捍衛國家主權安全和發展利益的決心堅定不移，打擊暴恐勢力、分裂勢力、宗教極端勢力的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉新疆事務和中國內政的決心堅定不移。

汪文斌表示，美方的倒行逆施，破壞不了新疆發展的大局，阻擋不了中國前進的步伐，扭轉不了歷史發展的潮流。

汪文斌呼籲，中方敦促美方立即撤銷有關的錯誤決定，停止干涉中國內政、損害中方利益的言行。如果美方執意妄為，中方必將採取有力措施予以堅決回擊。