日本外相林芳正11日在英國利物浦舉行的七國集團（G7）外長會議，分別會晤英國外交部長特拉斯與美國國務卿布林肯，就推進在印度太平洋地區的安全合作，達成一致看法。

這是林芳正11月就任外相以來的首次外訪，也是首次與布林肯、特拉斯舉行面對面會談。

鑑於中國對台灣加強軍事壓力，美日再次確認了台灣海峽和平與穩定的重要性，並就強烈反對中國試圖在東海和南海憑藉實力單方面改變現狀，達成共識。

英國作為輪值主席國首次邀請東盟（ASEAN）成員國參加此次G7外長會議，林芳正對此表示肯定。