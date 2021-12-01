根據外媒報導，經濟合作與發展組織（OECD）今（12／1）天公布其最新預測稱，Omicron變種病毒有可能加劇全球經濟增長放緩和通貨膨脹的不平衡，並推遲全球經濟恢復正常的時間。
該報告預測，2022年全球經濟將繼續呈復甦態勢，在2021年全球經濟反彈5.6％之後，預計2022年全球經濟將增長4.5％，而2023年將放緩至3.2％。
經合組織警告稱，鑒於Omicron變種病毒出現，貨幣政策制定者應謹慎行事，最緊迫的需求是加快部署新冠疫苗。
根據外媒報導，經濟合作與發展組織（OECD）今（12／1）天公布其最新預測稱，Omicron變種病毒有可能加劇全球經濟增長放緩和通貨膨脹的不平衡，並推遲全球經濟恢復正常的時間。
該報告預測，2022年全球經濟將繼續呈復甦態勢，在2021年全球經濟反彈5.6％之後，預計2022年全球經濟將增長4.5％，而2023年將放緩至3.2％。
經合組織警告稱，鑒於Omicron變種病毒出現，貨幣政策制定者應謹慎行事，最緊迫的需求是加快部署新冠疫苗。
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