高通宣布，推出Snapdragon G3x Gen 1電競平台，此專為行動裝置遊戲打造的平台，高通深信，確信「手機和遊戲是不會脫鉤」，所以在此時祭出該平台，是一個相當恰當的時間點，盼可以打造高通、遊戲設計商的雙贏。

高通今談到，觀察電競領域，手機遊戲產生的產值可以說是其他領域加總的總和，不僅如此，手游市占更是所有遊戲市場的一半以上，確信「手機和遊戲是不會脫鉤」，所以，這正是高通打造遊戲平台的時間點，故也必須藉由強化手持式遊戲散熱效果，帶來更好的遊戲體驗，故將產生對Snapdragon G3x Gen 1電競平台裝置的需求。Snapdragon G3x Gen 1電競平台是要給開發商使用的，這是一個好的機會，可以簡化學習遊戲開發過程，打造雙贏。

高通全新平台提供尖端的效能，可支援所有Android遊戲的執行、播放雲端遊戲庫內容、從家用遊戲主機或PC串流遊戲，以及讓使用者在Android應用程式中享受娛樂。Snapdragon G3x Gen 1電競平台匯集了Snapdragon Elite Gaming技術的完整功能，打造出頂級的專用消費遊戲產品類別。

Snapdragon G3x平台為玩家帶來新一代遊戲體驗，高通Adreno GPU以每秒144幀的超流暢速度和10-bit HDR畫質執行遊戲，為遊戲帶來逾十億種色彩，由高通FastConnect 6900行動連網系統提供的強大連網能力，支援Wi-Fi 6和6E，可實現低延遲及快速的上傳和下載速度。5G毫米波和6 GHz以下頻段可支援超快速、零延遲的雲端遊戲，同時從如Xbox雲端遊戲或Steam遠端暢玩等服務中串流頻寬需求最大的遊戲。Snapdragon Sound技術針對品質、延遲和穩健性進行最佳化，讓玩家可精確找出對手位置，並聽見周遭的一舉一動。在Aksys協助之下，新平台可為控制器映射技術提供精準觸控，支援內建的控制器用於各類遊戲。透過USB-C將XR瀏覽裝置與搭載Snapdragon G3x的裝置連接，可提供多螢幕、增強的體驗；此外，還能讓裝置充當4K顯示電視的配套遙控器。

為展示此全新平台，高通技術公司與Razer(雷蛇)合作打造首款 Snapdragon G3x手持裝置遊戲開發者套件，即日起專供開發人員使用。Razer是全球遊戲硬體的領導者，且已建構了全球最大規模、專為玩家提供硬體、軟體和服務的生態系統之一。