在日本首相岸田文雄要求下，國土交通省已撤銷要求航空公司一律暫停赴日國際航班預約售票。岸田文雄在官邸向媒體道歉，表示「給部分人造成了混亂。」國交省1日甫下達上述指示，當晚即遭到岸田文雄反對。
國交省日前要求各航空公司暫停新的預約售票，直至本月底。海外日本人也在對象之列，全日空和日航等應政府要求暫停受理。
日本媒體認為，可能是暫停預約售票會導致身處海外的日本人年內無法回國，影響巨大。
作為入境加強防疫措施，日本自1日起還將單日入境人數上限從5000人下調至3500人。
在日本首相岸田文雄要求下，國土交通省已撤銷要求航空公司一律暫停赴日國際航班預約售票。岸田文雄在官邸向媒體道歉，表示「給部分人造成了混亂。」國交省1日甫下達上述指示，當晚即遭到岸田文雄反對。
國交省日前要求各航空公司暫停新的預約售票，直至本月底。海外日本人也在對象之列，全日空和日航等應政府要求暫停受理。
日本媒體認為，可能是暫停預約售票會導致身處海外的日本人年內無法回國，影響巨大。
作為入境加強防疫措施，日本自1日起還將單日入境人數上限從5000人下調至3500人。
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