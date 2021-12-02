大陸商務部今天（2日）召開例行新聞發佈會。商務部新聞發言人束珏婷在談及中俄經貿務實合作時表示，11月30日，中俄總理第二十六次定期會晤期間，雙方充分肯定今年中俄經貿關係和各領域務實合作的良好勢頭，並就下一步合作達成多項共識，為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係發展注入新的動力。

束珏婷表示，在經貿方面，主要取得以下五方面積極成果：

一是繼續推動雙邊貿易高質量發展。今年以來，中俄貿易增勢強勁，前10個月貨物貿易額1156億美元，已超過去年全年規模，創下歷史新高。商務部與俄方編制完成了《中俄貨物貿易和服務貿易高質量發展的路線圖》，為實現中俄雙邊貿易額2000億美元目標作出規劃。雙方還商定促進跨境電商和服務貿易增長，提升便利化水平，擴大農產品准入，用好展會平台，繼續積極落實《中國與歐亞經濟聯盟經貿合作協定》。

二是繼續推動投資和大項目合作取得新突破。前10個月，中方對俄直接投資同比增長39.1％。兩國經貿主管部門正在研究升級中俄投資協定的可行性，努力為雙邊投資合作提供更好的制度性安排。雙方在核能、航空、航天等領域的戰略性大項目合作積極推進，黑河公路橋已具備通車條件，同江鐵路橋鋪軌貫通。雙方簽署了《2021至2025年中俄衛星導航領域合作路線圖》，正積極商談國際月球科研站合作的政府間協定。

三是推動產業鏈供應鏈合作深入發展。雙方商定加強政策、產業和項目對接，進一步深化能源礦產、農林開發、工業製造、信息通信等領域上下游合作，推動互設機電等類型產業園區，提升基礎設施軟硬件聯通水平，促進產業鏈供應鏈深度融合。雙方還將積極採取措施，克服新冠肺炎疫情影響，努力保障跨境貨物運輸和口岸運行。

四是積極推進新興領域合作。本次總理會晤期間，商務部與俄經濟發展部簽署數字經濟領域投資合作備忘錄，鼓勵和支持兩國業界對接合作，推動中俄合作數字賦能。雙方商定進一步加強科技創新合作，打造5G、生物醫藥、綠色低碳、智慧城市等新的增長點。雙方還就加強在俄遠東地區城市建設和建材等合作達成新的共識，商定共同編制中俄在俄北極地區合作發展路線圖。

五是全面加強多邊領域合作。雙方同意就全球經濟治理和維護多邊貿易體制等加強立場協調。本次總理會晤期間，商務部與俄方簽署了多邊和區域經濟合作備忘錄，商定深化在世貿組織、金磚國家、上合組織、二十國集團、亞太經合組織、大圖們倡議等多邊和區域框架內的協調配合，積極推進「一帶一路」倡議與歐亞經濟聯盟建設對接合作。

束珏婷表示，下一步，中方將同俄方一道，全面落實兩國元首重要共識和本次總理會晤達成的各項成果，進一步發揮政府間合作機製作用，推動雙邊經貿關係和各領域務實合作朝著「更大範圍、更寬領域、更深層次」發展，不斷鞏固和深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的內涵。