全球定位系統GPS，是現行最常用的衛星定位系統，但是極地區域很難涵蓋到。。美國海軍現在要挑戰這個困境，他們試圖利用宇宙高能射線(μ粒子muon)的強力穿透性，設計一種在極區與深海環境也可收訊的導航方式。

任務與命令(Task and Purpose)報導，與GPS信號不同，宇宙射線μ子是一種天然輻射源，可以穿過岩石、建築物和地球，可以在北極圈以北的高緯度地區使用，那裡的GPS衛星由於軌道限制而無法正常工作。

美國海軍研究辦公室 (Office of Naval Research ,ONR)與美國陸軍發展司令部(U.S. Army Development Command,DEVCOM)共同支持1支國際研究團隊，他們希望證明 μ子可以作為GPS的替代品，還能提供相同水準的精確度。他們有9個月的時間來證明。如果可以，這項發明可能會改變軍隊的遊戲規則。

該計畫的首席科學家克里斯‧艾迪博士(Charles Eddy)說：「隨著氣候暖化，北極海域成了重要的商業和軍事航道，在極區航行的能力變得越來越重要，然而此區幾乎沒有GPS可用，是導航的一大挑戰。」

宇宙射線進入大氣層後的散射過程，出現mu粒子。(圖/physicsopenlab)

而且，GPS問世許久，已出現針對性的干擾器，戰爭期間，GPS有可能失靈，這時需要備用導航系統。

據美國能源部介紹，μ粒子又叫渺子，是基本的亞原子粒子之一，有點像電子，但要比電子更重。地球上的μ粒子是宇宙射線與地球大氣粒子碰撞產生的，宇宙射線的來源還不太清楚，可能是遙遠星體所製造的，但重點是，宇宙線持續打擊大氣層，也就會在大氣中不斷產生，它幾乎撞擊地球表面每塊地方，但我們不會查覺，完全穿透過去。

2020 年發表在《自然》雜誌上的一項關於μ粒子的研究寫道：「A.宇宙射線μ粒子無處不在，具有普遍性。B.利用這種普遍性和相對論性質，μ子有可能成為水下或地下的接收器與探測器。」

研究人員解釋，我們可以利用類似聲納回聲定位的原理，不同的探測器相互比對 μ粒子的信號，然後以三角測量進行定位。

研究人員最先在英國的大型水池裡實驗，現在又換到芬蘭，在當地找一個覆蓋著一公尺厚冰的北極湖來實測。

“在這些高緯度地區，傳統的 GPS 測量由於軌道限製而存在問題，”ONR 寫道。

它的進一步發展，可能會使潛艦變得無所遁形，「海洋對μ子是完全透明的，因此我們如果能掌握μ子在不同介質的偏差，就可能看透海底。同樣，μ子也能穿過數十到數百公尺厚的岩石，因此也能應用在隧道調查中。」

原本屬於在量子力學，以及天體物理的學術名詞，現在卻可能應用軍事導航上，科技正朝科幻小說的方向前進。但儘管聽起來很複雜，但科學家們對接下來的發展相當期待。