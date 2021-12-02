京城銀在2日公告2021年11月自結稅前損益4.56億元，稅前EPS 0.41元，累計2021年1至11月稅前獲利達77.24億元，稅前每股盈餘(EPS)6.89元，累計前11月京城銀的稅後獲利增加約38％，逾期放款比率0.02％、逾期放款覆蓋率8662.63％、全體放款覆蓋率1.63％的良好資產品質水準。

京城銀表示，金融科技已經成為了消費者生活中不可或缺的一部份，尤其在長達近兩年的疫情影響下，數位金融的發展更是一日千里。對此，京城銀已預計在12月14日京城銀行動銀行APP將迎來重大的革新，並帶給客戶更安全、更流暢的使用體驗。

除了持續提升銀行本身的服務內容外，京城銀亦不忘發揮自身力量，透過分行長年投入社區關懷以提升在地價值。京城銀指出，於11月24日前往台南市白河區仙草國小進行金融教育推廣活動，這是京城銀行連續第二年與SEE用心快樂社會企業合作，提供偏鄉孩童多樣化的學習內容與刺激，活動中亦為學生帶來有趣又富教育意義的理財大富翁遊戲，透過遊戲，學生認知到儲蓄與投資的重要性，更瞭解「需要」與「想要」的差異，建立起正確的消費觀念。