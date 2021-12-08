紡織族群龍頭儒鴻（1476）業績回溫，繼10月營收月增23.7％，11月營收再月增23.5％，展現強大復甦力道，搭配終端客戶補庫存行情，業績續強可期，摩根士丹利證券給予市場最高1000元股價預期、投資評等「優於大盤」。

摩根士丹利證券指出，儒鴻11月營收強勁月增逾二成，持續展現供應鏈營運力道，根據最新調查，儒鴻手上還有價值4億元的訂單遞延到12月出貨，其自有的成衣工廠截至11月底，員工平均返工率已超過八成。

放眼後市，儒鴻經營管理階層維持2022年第一季營收雙位數年增展望，且2022年第二季訂單即將完成，儘管今年第二季基期較高，仍有信心繳出持續年增表現。

凱基投顧指出，隨全球疫苗接種率提高，看好經濟重啟與多項結構性利多如：強勁銷售動能、下游庫存不足、供應鏈困境逐漸緩解，將推升運動休閒產業2022年訂單前景，特別看好儒鴻2022年獲利成長31％，比2021年的成長24％，還要強大。

針對供應鏈困境緩解部分，凱基投顧說明，包括東南亞供應限制、歐美港口壅塞與物流瓶頸等問題，將隨民眾重返工作崗位與疫情受控而逐漸緩解，進而推升品牌與零售商2022年營收上檔空間。凱基預期，儒鴻具備多元生產基地，搭配越南以外的進一步產能擴張，將有利爭取長期訂單。