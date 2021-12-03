車用相關訂單持續成長，導線架廠順德(2351)明年第1季營運可望淡季不淡，順德預估，明年第1季可望維持第4季水準或微幅成長，亞系外資將順德目標價上調至165元，順德今天盤中股價強勢走高。

車用市況火熱，電動車及車用電子需求強勁，且5G相關產品出貨暢旺，順德今年營運表現亮眼，今年前3季稅後盈餘為6.46億元，年增2.06倍，每股盈餘為3.55元，累計前10月合併營收為90.77億元，年增32.41%。

受惠於車用半導體市況火熱，今年第3季電子產品占順德營收比重為85%，五金文具占比約15%；根據SEMI Industry Research and Statistics統計，順德導線架全球市占率約7.4%，與ASM Pacific同居第4名，功率導線架市占率為16.9%，居第1名。

順德表示，由於部分新產品將於明年第1季開始出貨，明年第1季營運可望維持今年第4季水準，甚至略優於第4季，明年業績亦可望比今年好。

亞系外資最新報告指出，由於汽車及工業領域需求增加，順德對2022年展望持樂觀態度，雖然有外匯及銅價等不利因素，但公司預期，較佳的產品組合可以抵消不利因素，進而提升毛利率，我們將順德2022年/2023年銷售預估上調2%/2%，但微幅下修利潤率，並調整2021年/2022年EPS約1%/2%，維持「優於大盤表現」評等，目標價由145元上調至165元。