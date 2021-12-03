美東、美西、東南亞線運價全面大漲，其中美西線突破7000美元關卡，近洋線突破1200美元關卡，都創下新高！據上海航交所3日最新一周報價，綜合運價指數SCFI上漲125.09點、達4727.06點，周漲幅2.71％，連四周上漲，創歷史新高。

其中，美西線上漲4.2％，每40呎櫃達7019美元，一舉突破7000美元關卡，創新高；美東線上漲196美元、達10623美元，漲幅1.8％；近洋線每20呎櫃大漲142美元、到1266美元，漲幅12.6％，創歷史新高；歐洲線小漲38美元、達7587美元，止跌回升。

第四季是亞洲線旺季，加上第三季東南亞因疫情停工、中國斷電停工，第四季趕工出貨下，推升近洋線運價持續攀高；歐美市場則是補貨需求持續強勁，對亞洲生產基地的拉貨旺盛。

法人表示，第四季運價緩步探高，將有利於貨櫃三雄長榮、陽明、萬海獲利進補。