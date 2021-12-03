為協助創新產業因應資本市場環境快速變遷，掌握國際趨勢脈動，資誠PwC聯合會計師事務所與台灣證券交易所2日共同舉辦「110年推動優質企業上市座談會 帶領邁向成功之路」創新板台北場，吸引多家有意上市之企業主、已上市集團高階主管等公司代表到場交流。

全球經濟與產業供應鏈儘管因新型病毒充斥不確定性，後疫時代加速帶動產業數位轉型與創新變革。台灣證券交易所副總經理陳麗卿於開場致詞中指出，儘管面臨疫情挑戰，我國資本市場仍表現優異，成交量持續放大，彰顯上市企業的競爭力、創新力與韌性。證交所於2021年7月推出創新板，以協助具關鍵核心技術，及創新能力或創新經營模式之企業進入資本市場成長茁壯。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠表示，台灣IPO產業不斷變化，從傳統產業、科技產業、到生技產業等IPO趨勢，而創新型、知識型產業未來將是引領台灣的關鍵。

根據資誠《台灣新創生態圈大調查》顯示，資金鏈結相當重要，企業除透過募資、補助取得營運資金外，證交所推出創新板將有助於創新型企業於台灣扎根、取得資金，進而穩健發展與佈局國際市場。

證券交易所上市二部專員莊上逸指出，疫情之下，台股開戶人數仍大幅成長，顯示證券市場投資人參與度高。創新板為主板市場新選擇，上市條件訂有三類，其審查比照一般板規定，並就關鍵核心技術、創新能力、創新經營模式等要件加強檢視。

莊上逸表示，目前創新板推動企業遍及各新經濟產業，包括生技醫療、人工智慧與大數據、電動車、半導體與晶片等產業。為提升創新板市場關注，證交所亦辦理相關投資媒合活動，推動更多優質企業上市，促進資本市場蓬勃發展。