專業絕緣材料廠鉅橡(8074)跨足美耐板有成，子公司「鉅莊企業」以「多娜彩」及「LAVI樂維」雙品牌拓展市場，今年營收可望達1.7億元，隨著市佔率逐步提升，鉅莊明年營收可望上看3億元，獲利可望較今年倍增，成為鉅橡業績成長新動能，鉅橡表示，雖然明年變數不少，營運應該會比今年好。

由於美耐板製程與墊材製程約有80%相似，且美耐板產品平均毛利率高於PCB製程相關墊材，鉅橡7年前開始跨入配方及製程與電木板相近的美耐板，並於6年前成立「鉅莊企業」，初期以自有品牌「多娜彩」系列進軍國內建材市場，2020年再因應市場需求，推出「LAVI樂維」品牌，搶攻高端美耐板商用建材市場，經過兩年多努力，鉅莊產品陸續取得防火等正字標記，綠建材標章與防火建材等相關認證，並創新研發特殊功能性板材應用，墊高產品競爭優勢，讓公司產品逐漸打開市場知名度，亦帶動業績明顯成長，今年營收可望達1.7億元，初估獲利約2500萬元，在市場佔有率穩定提升下，鉅莊明年營收可望上看3億元，獲利更可望較今年倍增，對鉅橡營運已有正面助益。

消費性電子隨著全球供應鏈短缺和交期遞延情況改善，PCB供應鏈啟動備貨需求，且受益高階應用需求擴增，帶動公司高階製程的PCB墊材，以台灣為生產基地的出貨量增長，加上美耐板業務挹注，鉅橡11月合併營收1.21億元，月增24.4%，年增16.9%。

鉅橡表示，今年因全球疫情趨動消費性電子，5G手機、平板、NB、PC與穿戴式裝置高階產品的出貨成長，加上5G應用和半導體發展需求等商機，推動PCB廠積極投入高階製程，加速產業升級，受益兩岸PCB產業總產值以雙位數成長表現，加上公司跨足建材市場，產品多元佈局有成，今年前11月合併營收12.6億元，年增率13%。

展望明年，鉅橡表示，公司致力於優化產品組合，並積極提升產能利用率，以提升獲利，隨著PCB業者回台投資，並專注高階領域，投資擴產需求，搭配美耐板業績挹注，預期明年營運有機會比今年好。