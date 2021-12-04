美國財政部今天表示，根據2015年美國一項貿易法律，台灣和越南仍然超出了可能操縱匯率的門檻，但財政部並未將台灣和越南正式列入匯率操縱國。
路透社報導，美國財政部提出的匯率半年報載明，在截至2021年6月為止的年度中，美國重大貿易夥伴國無一企圖藉操縱匯率來獲得貿易優勢或避免實際上的國際收支調整。
半年報中說，台灣和越南超出了美方的貿易順差、經常帳和外匯介入門檻，美方將繼續與台、越合作，處理這些問題。
美國財政部今天表示，根據2015年美國一項貿易法律，台灣和越南仍然超出了可能操縱匯率的門檻，但財政部並未將台灣和越南正式列入匯率操縱國。
路透社報導，美國財政部提出的匯率半年報載明，在截至2021年6月為止的年度中，美國重大貿易夥伴國無一企圖藉操縱匯率來獲得貿易優勢或避免實際上的國際收支調整。
半年報中說，台灣和越南超出了美方的貿易順差、經常帳和外匯介入門檻，美方將繼續與台、越合作，處理這些問題。
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