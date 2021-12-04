法國總統馬克宏今天表示，歐洲若干國家正著手在阿富汗開設聯合外交使節團，以使這些國家的大使能重新入駐阿國。

路透社報導，塔利班組織（Taliban）8月間趁美軍即將完成撤退行動而迅速推進並接掌阿富汗政權後，西方國家一直苦思，如何與塔利班打交道。

在塔利班進占首都喀布爾後，美國與其他西方國家關閉大使館並撤離外交官。其後塔利班宣布成立臨時政府，而這個政府的領導官員遭到美國與聯合國制裁。

馬克宏（Emmanuel Macron）動身前往沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah）之前，在杜哈告訴記者：「我們有意由歐洲若干國家成立一個機構…也就是這些國家可以共用同一個地點，以使我們各國的大使可以入駐。」

美國、歐洲國家與他國都不願意正式承認由普什圖族（Pashtun）主導的塔利班組織，指控這個組織違背政治與族群包容以及保障婦女及少數民族權利的承諾。

馬克宏說：「這個作法不同於政治承認塔利班或與塔利班進行政治對話…一旦開設，我們就有了代表機構。」

歐盟一週前與塔利班會談後發表聲明說，歐盟可能即將在阿富汗開設外交使節團。