法國總統馬克宏(Macron)周四指出，歐盟需要一個緊急支援機制，在歐盟邊界的會員國遭到威脅時能夠啟動和解決問題。

馬克宏說，歐盟東部地區在今年秋季的移民危機，凸顯出歐盟需要加強歐盟邊境控管的能力。

法國在明年1月1日即將擔任歐盟輪值國，馬克宏將代表法國擔任主席，他指出，只有歐洲可以掌控外部邊界，才能在申根地區實現自由旅行流動。

目前成千上萬移民被困在歐盟東部邊界，歐盟曾指出，這是白俄羅斯製造出來的混亂，白俄羅斯向中東地區潛在移民發放簽證，然後將他們推向歐盟邊境，特別是接鄰邊境的波蘭，數月以來苦於抵擋難民，同時又遭人道團體指責。

白俄羅斯否認該指控，白俄羅斯今年也疑似配合俄羅斯要求進行客機的空中攔截，遭到歐盟多位高層大力指責，同時也正式祭出制裁措施。另外俄羅斯軍隊頻頻逼近烏克蘭，也讓東歐政治情勢更加複雜。

馬克宏說，歐盟反應往往太慢，緊急機制需要歐盟邊境單位「歐洲邊境與海岸警衛隊」(Frontex)的支援，以及國家執法機關必要的支援。

馬克宏希望歐盟在移民問題上能定期舉行檢討會議，就如同對經濟事務那樣。