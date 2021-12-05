民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，牽扯網軍護航案外案，國民黨立委李德維痛批，民進黨黨內互打惡搞台灣，高嘉瑜案除了施暴案情本身，真正會讓全國百姓不寒而慄的，是那些檯面下見不得人，雞鳴狗盜之輩的網軍操作。

李德維指出，連日來情勢越演越烈，民進黨的網軍打民進黨的立委，民進黨的助理打民進黨的大老，民進黨的媒體又打民進黨的網軍，然後民進黨的助理再打民進黨的國策顧問。

他直言，都是民進黨黨內互打，民眾看了瞠目結舌，不忍卒睹，結果民進黨發言人居然若無其事地，指教國民黨主席朱立倫主席不要「見獵心喜」。

李德維表示，近年來，發文逼死已故大阪辦事處長蘇啟誠的，是民進黨；PTT除垢，刪除疑似網軍使用帳號最大宗，是民進黨；自導自演抨擊防疫，再誣指是認知作戰的，是民進黨；養網軍操作台南市長內戰，專黑黃偉哲的，是民進黨；高嘉瑜遭施暴，出來洗白「兩性憑拳」爛人的，還是民進黨。

他怒酸，誰見獵心喜了？看你們這樣惡搞網路，惡搞自己，惡搞台灣，國民黨實在哀衿勿喜，發言人年紀輕輕，不要學得厚顏無恥，言不由衷。

國民黨立委蔣萬安強調，這部分已經進入到檢調司法單位，希望司法單位能儘速進行相關釐清跟調查，給外界一個清楚的說明。