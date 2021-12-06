西非小國甘比亞昨天舉行總統大選，選舉委員會今天宣布，現任總統巴羅（Adama Barrow）已贏得選舉順利連任。

甘比亞選委會主席恩加（Alieu Momarr Njai）對媒體宣布巴羅勝選，而在數小時前，巴羅的對手候選人對巴羅遙遙領先的部分計票結果提出質疑。甘比亞獨特的投票系統，是選舉計票進程緩慢的原因之一。

外界認為，這場大選對這個年輕的民主國家至關重要，這是自前獨裁者賈梅（Yahya Jammeh）流亡國外以來，甘比亞首度舉行大選。

今天稍早，西非經濟共同體 （COWAS）派遣的選舉觀察團負責人柯洛瑪（Ernest Bai Koroma）呼籲所有候選人「誠心接受選舉結果」。

部分記票結果顯示巴羅取得領先優勢，但在最終結果出爐前，巴羅的3名對手拒絕接受這個結果。

不過，巴羅的一些支持者已開始在首都班竹（Banjul）街頭大肆慶祝。

這場選舉受到國際密切關注，被視為是甘比亞民主轉型的試金石。賈梅在1994年一場不流血政變中奪權，此後統治甘比亞22年，5年前在大選中敗給巴羅。

現年56歲的巴羅在這次大選中爭取連任，面臨其他5名候選人挑戰，其中政壇老將達博（Ousainou Darboe）被視為主要的反對派候選人。73歲的人權律師達博曾數度挑戰賈梅，角逐總統大位。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1101206