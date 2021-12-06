韓媒報導，三星電子副會長李在鎔6日赴中東考察，積極恢復公司的全球運營網絡並開拓新業務。

僅12天前，李在鎔甫結束為期10天的美國之行。本次將前往阿聯酋和沙烏地阿拉伯等地，恢復此前中斷的全球網絡，開拓新業務等。另外，李在鎔在結束中東考察後或飛赴歐洲。

雖然防疫部門為防範omicron變異株入侵境內而調整隔離規定，要求無論接種疫苗與否入境一律隔離十天，但李在鎔可適用「高管等企業必要人員」入境免隔離政策。據悉，李在鎔此次出差也是走「企業快速通道」。