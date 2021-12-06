MINI汽車總代理汎德公司在台中舉辦第六屆MINI Day活動，號召超過300輛風格各異的MINI齊聚一堂，百位車主也用愛車排出「Big Love」字樣，用行動宣示對MINI的熱愛。

汎德也將全新MINI Electric電動車MINI Cooper SE在MINI Day活動首發亮相，在經典MINI三門掀背設計語彙上，以充滿都市活力的MINI電動車專屬代表色EnergeticYellow點綴White Silver車身，細節處置入由象徵純電駕馭的插頭與Electric字首「E」組成的MINI電動車專屬Logo，完美融合經典設計與純淨未來，引領全新都會移動潮流。

MINI Cooper SE在寬輪距、低重心、短前後懸的經典車身比例中注入智慧電能驅動科技，巧妙配置的高壓鋰電池打造更低的車輛重心，擁有最大184匹馬力、最高270牛頓米的大扭力，零百加速僅需7.3秒，創造更即時、更令人熱血沸騰的純粹Go-kart駕馭體驗。汎德透露，全新MINI Cooper SE預計於2022年第一季開放線上預購。