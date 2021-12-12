大樹的苦瓜農林國村（左二）獲得2021年苦瓜評鑑比賽冠軍。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁12日走訪大樹區，參加大樹區特色苦瓜季行銷活動，他除誇讚大樹的苦瓜品質優良，肯定大樹區農會的努力，幫助行銷當地水果外，也頒發苦瓜評鑑競賽獎牌給得獎者林國村等人。

陳其邁、高雄市農業局長張清榮等人出席這場特色苦瓜季暨珍惜水資源宣傳活動。陳其邁致詞表示，大樹是好地方，有舊鐵橋，觀光、風景與水都是全台最好的，今年三月缺水，要感謝大樹人的幫忙。這是因為大樹當地做伏流水工程，每天可提供10萬公噸供水量，減緩水情。

陳其邁還誇讚當地的荔枝玉荷包、鳳梨透過當地民代幫忙與內銷市場，取得好成績。會中，陳其邁帶來兩顆苦瓜包含白玉苦瓜與蘋果苦瓜，現場玩起有獎徵答，讓猜中苦瓜名稱的外地民眾將苦瓜帶回家。

至於今年苦瓜評鑑競賽結果，前三名依序為冠軍林國村、亞軍蘇榮華、季軍蔡牛，各獲得獎勵金及獎牌，今年76歲的林國村說，他種植苦瓜50年了，採有機肥料，注意供水，他只種植白玉苦瓜，有3個固定的合作夥伴，一起種1.5甲的苦瓜。